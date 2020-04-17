Коронавирус унес жизни 41 жителя России за сутки
В столице медики не смогли помочь 14 заболевшим. Еще семеро умерли в Московской области. По три смерти — в Республике Башкортостан, Дагестане и Удмуртии. Два человека скончались в Ульяновской области, аналогичное число жертв — в Кировской области.
По одному пациенту потеряли врачи Брянской, Смоленской, Тюменской и Новосибирской областей, Республики Адыгея, Хабаровского края и Калмыкии.
Выздороветь удалось 286 пациентам. С начала эпидемии излечились 2590 подхвативших COVID-19.
В России на 17 апреля выявили 32 008 случаев коронавируса. Люди болеют во всех регионах страны. Росздравнадзор назвал более 95% проведенных тестов на наличие SARS-CoV-2 точными. На Алтае выявили второй случай заболевания. Регион оказался последним, куда добрался вирус.
Россиян призвали соблюдать режим изоляции и выходить на улицу только в случае крайней необходимости.