Коронавирус унес жизни 232 россиян за сутки. Это рекорд

За последние сутки выздоровели 8264 человека, скончались 232 пациента. Больше всего случаев коронавируса зафиксировано в столице — 2332, Московской области — 773 и Санкт-Петербурге — 369.

На Урале по большей части заболели в Свердловской области — 230 человек. В ХМАО — 105 новых случаев, в Челябинской области — 150, в ЯНАО — 31, в Пермском крае — 47, в Тюменской области — 18, а в Курганской области — три.

Всего с начала пандемии коронавируса в России выявлено 387 623 случая заражения. Выздоровели 159 257 пациентов, умерли 4374. В мире же медики зафиксировали свыше 5,8 миллиона случаев заболевания. Среди них 2,4 миллиона человек выписались из больниц, 460 тысяч ушли из жизни.