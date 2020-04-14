Коронавирус ударит по ипотеке. Упадет не только спрос на кредиты, но и цены на жилье

Во время пандемии многие россияне столкнулись с финансовыми проблемами. В такой ситуации резко упал спрос на ипотеку, так как нет никакой стабильности. При этом продавцы и застройщики не начнут повышать цены, чтобы не остаться совсем без прибыли.

«На самом деле я хочу сказать, что в апреле месяце ипотеки в принципе не будет, потому что напомню, что для граждан основным является покупка квартиры, а вовсе не ипотека», — заявила «360» вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Она добавила, что сейчас не работают многие организации и жизнь в стране почти замерла. Россияне перестали выбирать квартиры и заключать сделки.

«Люди отложили до лучших времен и я думаю, что это конечно не апрель, не май, с точки зрения ипотечных заемщиков будет вообще не актуален», — отметила Радченко.

Такая ситуация будет продолжаться до тех пор, пока не закончится пандемия коронавируса. Возможно, картина улучшится после майских праздников, но ипотека быстро не восстановится. Каждому заемщику необходимо четко понимать, как именно он будет отдавать деньги за квартиру. Ипотека — не разовая сделка.

«Он должен подписать договор на 10-15 лет и должен быть уверен, что он сможет обслуживать этот кредит», — пояснила вице-президент.

В итоге гражданам будет сложно доказать свою платежеспособность банкам, которые не захотят выдавать заведомо дефолтный кредит. «Поэтому вот пока не восстановится рынок труда, а это я думаю, что только к осени в лучшем случае, рынок ипотеки ждет стагнация», — заявила Радченко.

При этом она подчеркнула, что сейчас пандемия бьет и по рынку недвижимости. Продавцам и застройщикам не выгодно повышать цены на жилье, так как можно остаться без клиентов.

«Нет, они конечно могут повысить — это их право, но я думаю, что они посидят без покупателей месяц-другой и поймут, что надо как-то все-таки искать дно и снижаться. Поэтому прогноз то, что цены повысятся — ну я не вижу с какой собственно стати они должны повысится, какая причина», — добавила вице-президент.

По словам Радченко, сейчас смешно вкладываться в застройщиков. Вложения в российскую недвижимость и раньше были нерентабельными, а теперь и вовсе становятся неэффективными.