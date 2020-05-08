«Новый коронавирус SARS-CoV-2 не любит жару и практически полностью теряет свою инфекционную активность при температуре выше 30 градусов. Его разрушению также способствуют солнечные лучи и низкий уровень влажности», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве исключили возможность распространения вируса в кондиционерах и системе вентиляции.

Повсеместная жара, которая, возможно, повлияет на статистику по заболевшим COVID-19 в лучшую сторону, наступит в России не раньше июня. Об этом заявили в Гидрометцентре. При этом в ведомстве не уверены, что коронавирус погибает при высоких температурах. Ведь эта теория не совсем подтверждается фактами — в жарких странах тоже есть крупные очаги заболевания.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что оптимальной температурой для инфекции являются от +6 до +8 градусов тепла.