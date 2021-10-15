Коронавирус стал причиной смерти каждого третьего умершего в августе жителя Тюменской области

Каждый третий житель Тюменской области, умерший в августе, мог скончаться из-за коронавируса. По данным Росстата, рост смертности в регионе начался месяцем ранее.

Если в январе в Тюменской области скончались около 1800 человек, из которых 233 болели ковидом, то летом ситуация стала ухудшаться. В июле количество умерших с ковидом в анамнезе составило 512 человек, то есть 27% от общего количества смертей, сообщил «Наш город».

Пик пришелся на август. В этом месяце в области умерли 2275 человек, у 758 (33%) из них был выявлен коронавирус.

При этом, по данным издания, в регионе достаточно высокие темпы вакцинации. Прививки сделали уже свыше 624 тысяч человек.

Всего с начала пандемии в России было выявлено 7 925 176 случаев коронавируса, 221 313 из них умерли, 6 960 024 человека полностью выздоровели. Осенью в стране начался новый подъем заболеваемости. За минувшие сутки зафиксировали 32 196 случаев коронавируса. Это рекордный показатель.