Коронавирус спровоцировал пробки из морских судов на Дальнем Востоке

Глава Сахалина Валерий Лимаренко рассказал, с чем связаны пробки из морских судов на Дальнем Востоке. Основная причина — пандемия коронавируса. Об этом сообщил РБК.

Лимаренко объяснил, что во время пандемии экономика пришла в упадок. Теперь она начала восстанавливаться, из-за чего резко вырос спрос на продукты, стройматериалы и другие товары.

«Проблема с грузами возникла как пандемийный всплеск спроса, она урегулируется тем же способом, как решалась раньше, — упорядочением поставок», — рассказал губернатор.

Он уточнил, что ситуация не должна затянуться дольше чем на пару месяцев.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение Минтрансу в кратчайшие сроки разобраться с вопросом доставки грузов на Дальнем Востоке. Глава государства пояснил, что решить проблему необходимо как можно быстрее.

«Вы сказали о том, что нужно определить приоритеты, — так вот определите их. Нельзя же без цемента оставлять целые регионы и без других строительных материалов. А за этим, неровен час, чего-нибудь еще там не будет хватать», — сказал он министру Виталию Савельеву.