Коронавирус спас россиян от битвы за дешевые бургеры из McDonald’s

«Акция, приуроченная к 30-летию деятельности McDonald’s в России, с предложением „Биг Мака“ по цене как 30 лет назад, которая должна была стартовать 31 января в первом предприятии быстрого обслуживания McDonald’s (по адресу: г. Москва, ул. Большая Бронная, д. 29), отменена», — сообщили в пресс-службе компании.

Там объяснили, что в среду правительство Москвы разослало рекомендации в ближайшее время воздержаться от проведения общественных мероприятий с толпами людей.

Генеральный директор McDonald’s в России Марк Карена заявил, что в компании отнеслись с пониманием к рекомендациям. Он отметил, что здоровье гостей и сотрудников для них в приоритете. Карена также сообщил, что компания найдет другое время и способ отменить годовщину кафе.

Вспышка нового коронавируса началась в Китае в конце декабря. По последним данным, новым типом коронавируса заразились 7,7 тысячи человек, из них 170 скончались. В России пока не было ни одного случая заражения.