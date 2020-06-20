Moody’s изменило прогноз по Подмосковью с положительного на стабильный

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service (Moody’s) подтвердило кредитный рейтинг Московской области на уровне «Ba1». Об этом сообщили в пресс-службе организации.

На прогноз по экономическому росту повлияла пандемия коронавируса.

«Изменение прогноза на стабильный с позитивного по рейтингу эмитента Московской области отражает ожидания Moody’s, что улучшение финансового положения области произойдет не так быстро, как прогнозировалось ранее, из-за воздействия вспышки коронавируса», — говорится в сообщении.

В свою очередь Moody’s отметило динамичную экономику региона, сбалансированность бюджета, которую регион будет показывать после кризиса, и умеренную долговую нагрузку, добавили в пресс-службе.

Рейтинг Подмосковья остается на высоком инвестиционном уровне, и субъект РФ сохраняет позиции в топ-3 лучших регионов России с наивысшими кредитными рейтингами.

«Кредитный рейтинг Подмосковья поддерживается устойчивыми бюджетными показателями, диверсификацией экономики и налоговых доходов. Системность шагов Правительства Московской области в реализации долговой политики также находит отражение в стабильно высоких оценках рейтинговых агентств», — рассказала первый заместитель министра экономики и финансов Московской области Екатерина Зиновьева.

Ранее Moody’s спрогнозировало, что россияне ринутся в Москву и Санкт-Петербург из-за пандемии. Внутренняя миграция может произойти в ближайшие два года.