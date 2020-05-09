Коронавирус привил россиянам любовь к чтению

Во время режима самоизоляции россияне стали больше читать. В апреле 2020 года они заказали в 5,5 раза больше книг, чем за аналогичный период 2019-го. Всего за месяц на Wildberries приобрели более 1,5 миллиона книг, 94 тысячи раскрасок, около 83 тысяч учебников и 44 тысячи наборов обучающих карточек.

Особый интерес россияне проявили к книге психолога Михаила Лабковского «Хочу и буду: Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым». В апреле на сайте продали шесть тысяч экземпляров. Таким образом, издание оказалось самым приобретаемым в прошлом месяце. Из нехудожественной литературы соотечественники также интересуются следующими книгами: «Подсознание может все!» Джона Кехо, «НИ СЫ. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед» Джен Сисеро, «Тонким искусством пофигизма» Марка Мэнсона и «Радикальным Прощением» Колина Типпинга.

Самое популярное художественное произведение — «Зулейха открывает глаза» Гузели Яхиной. Помимо нее, граждане чаще всего покупают «Маленьких женщин» Луизы Олкотт, «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова, «Гордость и предубеждение» Джейн Остин и «Войну и мир» Льва Толстого.

Кроме того, вырос спрос на периодическую прессу. В связи с режимом самоизоляции покупать печатные издания стало тяжелее, поэтому их теперь берут через интернет. В апреле на Wildberries купили в полтора раза больше журналов, чем месяцем ранее.

По той же причине школьники и студенты перешли на домашнее дистанционное обучение. А значит, существенно вырос спрос на учебную литературу. Географические атласы теперь заказывают в 13 раз чаще, учебники — в 4,5 раза, обучающие карточки — почти в три раза, а словари — в два раза. Наиболее покупаемыми изданиями оказались пособия для самых маленьких: «Букварь» Надежды Жуковой, «Скорочтение для детей от 6 до 9 лет» и «Система тренировки интеллекта для детей 6-7 лет» Шамиля Ахмадуллина. Помимо них, хорошо берут «Готовимся к школе. Я учусь писать красиво. 5-6 лет» Тамары Клементовича и «Годовой курс занятий: для детей 2-3 лет» Анны Далидович.

Родители же решили уделить больше времени детской психологии. А еще они заказывают детскую художественную литературу и развивающие пособия для самых маленьких. В основном взрослые интересуются «Энциклопедией добрых дел: сказками для малышей» и «Я побеждаю страхи» Елены Ульевой, «Тайной опорой: привязанность в жизни ребенка» Людмилы Петрановской, «Секретами пластилина» Рони Орена и «Большой книжкой ходилок, бродилок и лабиринтов» Кристин Робсон.

Справляться с тревогой из-за распространения коронавируса помогают раскраски-антистресс. Их складывают в электронную корзину и дети, и взрослые. Спрос на такие книжки увеличился практически в девять раз. К ним в комплекте россияне покупают карандаши и фломастеры (спрос вырос в 8,5 раза), блокноты для творчества и скетч-буки (в восемь раз), альбомы для коллекционирования (в три раза).

Больше всего книг купили в Московском регионе и Краснодарском крае (рост продаж в штуках в 6,5 раза), в Татарстане (рост в 7,5 раза).