Коронавирус принес новый вид мошенничества в сферу недвижимости

Россиян предупредили о новом виде мошенничества, который появился из-за пандемии коронавируса. Он связан с тем, что жители страны в условиях самоизоляции стали чаще пользоваться услугами Федеральной кадастровой палаты (ФКП) в режиме онлайн.

О новом виде мошенничества ведомство сообщило «Ленте.ру». Аферисты создают сайты-двойники ФКП, которые затем рекламируют. Пользователи переходят на них, чтобы получить обещанные сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Однако данные, которые им предоставляют, в большинстве случаев недостоверны, но стоимость их сильно завышена — по сравнению с ценой запроса на официальных сайтах. Кроме того, некоторые пользователи могут и вовсе не получить никакой информации после оплаты.

В ФКП подчеркнули, что достоверные данные о недвижимости можно получить только на официальных сайтах Кадастровой палаты и Росреестра — kadastr.ru и rosreestr.ru. У них нет никаких посредников или уполномоченных представителей.

Схожие по названию сайты с припиской online, удвоенными согласными и прочими путающими граждан элементами не имеют никакого отношения к официальному предоставлению сведений из госреестра Федеральная кадастровая палата.

Это не первый вид мошенничества, с которым россияне столкнулись после начала пандемии коронавируса. После введения в Москве и Подмосковье пропускного режима, жителям региона начали предлагать купить цифровые пропуска. В МВД напомнили жителям — эта услуга предоставляется бесплатно. Воспользовавшись услугами мошенников, можно потерять н только деньги, но и личные данные. Кроме того, купленный пропуск окажется недействительным.

РИА «ФАН» напомнило еще об одном способе мошенничества, который появился после пандемии. Россияне стали массово получать сообщения с требованием оплатить штраф за нарушение режима самоизоляции, которое они якобы совершили.