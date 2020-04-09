Коронавирус помешал визиту Великой Княгини Марии Владимировны в Россию
Великая Княгиня Мария Владимировна планирует отменить посещение России из-за коронавируса. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на советника канцелярии главы дома Романовых Владислав Пилькевич.
Предполагалось, что Великая Княгиня Мария Владимировна прибудет в Россию на празднование юбилея Победы в Великой Отечественной войне.
Однако в настоящее время она не может покинуть Испанию из-за пандемии коронавируса и соблюдает установленный в стране режим.
Сын и наследник Главы Дома Романовых Цесаревич Великий Князь Георгий Михайлович следует режиму самоизоляции в Москве.