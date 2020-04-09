Коронавирус помешал визиту Великой Княгини Марии Владимировны в Россию

Предполагалось, что Великая Княгиня Мария Владимировна прибудет в Россию на празднование юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

Однако в настоящее время она не может покинуть Испанию из-за пандемии коронавируса и соблюдает установленный в стране режим.

Сын и наследник Главы Дома Романовых Цесаревич Великий Князь Георгий Михайлович следует режиму самоизоляции в Москве.