Коронавирус подтвердился у солиста «Би-2»

Собеседница агентства отметила, что болезнь протекает в легкой форме.

«Он уже практически здоров. К концертам (в ноябре) карантин Левы закончится», — заявила она.

Сам музыкант в комментариях на своей странице в Instagram написал, что болеет уже неделю, но с каждым днем состояние становится лучше.

За минувшие сутки положительные тесты на коронавирус в России сдали 16 550 человек. Таким образом, общее количество инфицированных составило 1 547 774. При этом за сутки скончались 320 пациентов. Это самое большое количество летальных исходов с начала пандемии.