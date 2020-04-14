Коронавирус подтвердился еще у шести пациентов больницы в Ижевске

Еще шесть человек заразились коронавирусом в закрытой на карантин больнице в Ижевске. Всего в Удмуртии насчитывается 24 инфицированных.

«В Удмуртии выявлено еще восемь случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них шесть — это пациенты ГКБ № 1. Всего зарегистрировано 27 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них три выздоровели», — написал во «ВКонтакте» глава Удмуртии Александр Бречалов.

Сейчас в республике продолжают проходить лечение 24 пациента с коронавирусом. Первые заразившиеся появились в конце марта. Инфекция подтвердилась у двух местных жителей, которые вернулись из Швейцарии и Венгрии.

Ранее четыре пациента и посетительница заболели COVID-19 в Ижевской городской клинической больнице № 1. После этого медицинское учреждение закрыли на карантин. Еще положительный результат теста получила пациентка больницы в Малой Пурге.

В связи с распространением коронавируса в Удмуртии ограничили въезд и выезд из городов для людей без прописки. Храмы закрыли для прихожан, а приехавших из Москвы, Подмосковья и Петербурга отправили в самоизоляцию. Все эти меры ввели для борьбы с пандемией.

По данным на 13 апреля, в России зафиксировано 18 328 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 1470 человек, а погибли 148.