Коронавирус подтвердили у трети игроков ХК «Автомобилист»

Игроки хоккейного клуба «Автомобилист» из Екатеринбурга заразились коронавирусом. Инфекцию выявили у трети спортсменов: первичные результаты тестов на COVID-19 оказались положительными.

Исследования спортсмены проходили планово, сообщила пресс-служба клуба в Twitter. Все хоккеисты принимали участие в предсезонной подготовке основного состава игроков.

«Подтвержденными эти тесты могут считаться после проверки Роспотребнадзором», — заметили в «Автомобилисте».

Всех хоккеистов, у которых анализ на коронавирус оказался положительным, изолировали. За их состоянием наблюдают в медицинском штабе. Спортсмены проходят необходимый курс лечения.

Из-за сложившейся ситуации ХК «Автомобилист» не будет участвовать в Кубке губернатора Челябинской области. Этот предсезонный турнир должен был состояться с 23 по 26 августа.

Накануне, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информацию клуба, анализ на коронавирус оказался положительным у главного тренера команды Билла Питерса.