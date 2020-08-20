Коронавирус подтвердили у трети игроков ХК «Автомобилист»
Исследования спортсмены проходили планово, сообщила пресс-служба клуба в Twitter. Все хоккеисты принимали участие в предсезонной подготовке основного состава игроков.
«Подтвержденными эти тесты могут считаться после проверки Роспотребнадзором», — заметили в «Автомобилисте».
Всех хоккеистов, у которых анализ на коронавирус оказался положительным, изолировали. За их состоянием наблюдают в медицинском штабе. Спортсмены проходят необходимый курс лечения.
Из-за сложившейся ситуации ХК «Автомобилист» не будет участвовать в Кубке губернатора Челябинской области. Этот предсезонный турнир должен был состояться с 23 по 26 августа.
Накануне, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информацию клуба, анализ на коронавирус оказался положительным у главного тренера команды Билла Питерса.