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    20 августа 2020, 10:52

    Коронавирус подтвердили у трети игроков ХК «Автомобилист»

    Александра Ломейко

    Игроки хоккейного клуба «Автомобилист» из Екатеринбурга заразились коронавирусом. Инфекцию выявили у трети спортсменов: первичные результаты тестов на COVID-19 оказались положительными.

    Исследования спортсмены проходили планово, сообщила пресс-служба клуба в Twitter. Все хоккеисты принимали участие в предсезонной подготовке основного состава игроков.

    «Подтвержденными эти тесты могут считаться после проверки Роспотребнадзором», — заметили в «Автомобилисте».

    Всех хоккеистов, у которых анализ на коронавирус оказался положительным, изолировали. За их состоянием наблюдают в медицинском штабе. Спортсмены проходят необходимый курс лечения.

    Из-за сложившейся ситуации ХК «Автомобилист» не будет участвовать в Кубке губернатора Челябинской области. Этот предсезонный турнир должен был состояться с 23 по 26 августа.

    Накануне, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информацию клуба, анализ на коронавирус оказался положительным у главного тренера команды Билла Питерса.

    Новости SMI.FM