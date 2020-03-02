Коронавирус подтвердили у летевшего из Ирана через Москву пассажира

Пассажир, который летел через Москву транзитом, болен коронавирусом. Диагноз подтвердился, сообщили в посольстве РФ. Инфицированный COVID-19 направлялся из Ирана в Пекин.

Иностранец прибыл в столицу КНР 29 февраля из Москвы рейсом SU204 российской авиакомпании «Аэрофлот», сообщило посольство РФ в Китае со ссылкой на Комитет по здравоохранению Пекина.

«У иностранного гражданина <…> подтвердился диагноз респираторного заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-19», — отметили в российском диппредставительстве.

Известно, что пассажир летел из Ирана транзитом через московский аэропорт Шереметьево.

Всех, кто путешествовал этим же рейсом, поместили на карантин. Для этого медики оборудовали гостиницу. На борту лайнера находились 20 россиян. Ни у одного из них пока нет симптомов коронавируса.

Китайские власти подчеркнули, что сидевших в непосредственной близости от больного ждет обязательный 14-дневный карантин. Под наблюдением врачей останутся в том числе два россиянина. Остальным пассажирам разрешат покинуть гостиницу уже 2 марта.

Отрицательный результат показали анализы на коронавирус, которые брали у вернувшихся с Diamond Princess россиян. Семь граждан России, по предварительным данным, COVID-19 не заразились.

В китайском Ухане в конце декабря 2019 года произошла вспышка неизвестной пневмонии. Ее возбудителем стал новый тип коронавируса, который позже получил официальное название COVID-19. По всему миру вирус поразил уже свыше 88 тысяч человек, скончался 3041 пациент.