Коронавирус подтвердили у главы Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов подхватил коронавирусную инфекцию. Сейчас он находится в самоизоляции и чувствует себя хорошо.

«Круг контактных лиц у меня минимальный, пока у всех отрицательные результаты. Я примерно понимаю, когда контактировал с заболевшим человеком, это было после 21 мая», — приводит слова Бречалова оперштаб Удмуртии.

В пресс-службе главы республики рассказали РИА «Новости», что Бречалов находится теперь в своей резиденции в самоизоляции. При этом политик чувствует себя хорошо.

Александру Бречалову 46 лет. В апреле 2017 года он стал временно исполняющим обязанности главы Удмуртии, а в сентябре его назначили на должность главы республики. Он стал далеко не первым чиновником, заразившимся коронавирусом. COVID-19 диагностировали у главы Тувы Шолбана Кара-оола, премьер-министра Михаила Мишустина, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и других.

Всего в России насчитывается 370 680 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Выписались из больниц после выздоровления 142 208 человек. Зафиксировано 3968 случаев смерти.