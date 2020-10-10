Коронавирус подтвердили у главы дептранса Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заболел COVID-19. Он получил положительный результат теста на коронавирус, но чувствует себя нормально.

Об этом дептранс Москвы сообщил в своем Telegram-канале.

«Получил положительный результат теста на коронавирус. Чувствую себя нормально. К счастью, симптомов почти никаких, кроме насморка, легкие тоже чистые, надеюсь, что обойдется без ухудшения. Пока работать буду из дома», — процитировало ведомство слова Ликсутова.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта также обратился к россиянам. Он призвал их не забывать носить средства индивидуальной защиты — особенно в транспорте и местах массового скопления людей. Кроме того, Ликсутов подчеркнул, как важно сейчас заботиться о здоровье — своем и окружающих.

Ранее директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что на вакцинации профилактика заболевания COVID-19 не должна заканчиваться. Он рассказал «Дни.ру», что даже после двухэтапной прививки от коронавируса не стоит отказываться от маски — ее нужно носить еще как минимум три недели. После этого пациент должен успешно пройти тест на антитела, и только тогда он может перестать пользоваться средствами индивидуальной защиты.