Коронавирус подтвердили у главврача и сотрудников ульяновской больницы

Положительные тесты на коронавирус получили главный врач и 10 сотрудников больницы в Ульяновской области. Всех инфицированных отправили домой в самоизоляцию. Медучреждение работает в обычном режиме.

«Заболели 11 сотрудников административного корпуса: главврач, а также экономисты, бухгалтеры и работники хозслужбы. Все они находятся на самоизоляции дома», — привело РИА «Новости» сообщение пресс-службы регионального Минздрава.

В министерстве рассказали, что административный корпус стоит отдельно от здания больницы. После инфицирования работников медучреждение закрывать на карантин не стали. Сейчас больница принимает пациентов в штатном режиме.

«Еще у 12 сотрудников этого же корпуса анализы показали отрицательный результат. Была неоднократно проведена дезинфекция. У сотрудников поликлинического отделения еженедельно берутся тесты», — заверили в пресс-службе.

В Ульяновской области зафиксировано 2369 случаев заражения коронавирусом. Медики поставили на ноги 700 пациентов. Летальных исходов насчитывается восемь. По России количество заболевших COVID-19 находится на отметке в 396 575 человек. Поправились после инфицирования 167 469 пациентов, скончались — 4555.