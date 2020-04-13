Коронавирус подтвердили у 52 пациентов карантинной больницы в Уфе

Коронавирус нашли у 52 пациентов Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе. Ранее медицинское учреждение закрыли на карантин — инфекцию подозревали у 170 пациентов и медиков.

«С пневмониями в больнице находятся 130 пациентов, шесть из них в реанимации, подтвержденный анализ на коронавирус у 40% из них (52 пациента)», — сообщила главный врач больницы Эльза Сыртланова на своей странице в Facebook.

Она добавила, что в стенах больницы сейчас находятся около 700 медиков и столько же пациентов. Все сотрудники РКБ имени Куватова обеспечены средствами защиты: есть одноразовые и многоразовые костюмы, маски, перчатки. Лекарств в больнице хватает.

Сыртланова заявила, что находится на своем рабочем месте и поблагодарила всех своих коллег, которые продолжают трудиться и выполнять врачебный долг.

РКБ имени Куватова закрыли на карантин 6 апреля. В Башкирии на карантине находятся пациенты и врачи Октябрьской ЦРБ, Белебеевской ЦРБ, Клинической больницы № 1 Стерлитамака, Бирской ЦРБ и Нефтекамского психоневрологического интерната. По последним данным, в России 15 770 человек заразились коронавирусом. От COVID-19 умерли 130 инфицированных.