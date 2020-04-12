Число умерших от коронавируса в Подмосковье достигло 18

Еще 88 заболевших — жители региона в возрасте от 46 до 64 лет. Среди тех, кто старше 65 лет, за последние сутки коронавирусом заразились 56 пациентов. Самому пожилому из них 93 года.

По данным на 12 апреля, в Московской области зафиксировали 1360 случаев заражения коронавирусом. Из них 18 пациентов скончались, еще 75 справились с заболеванием — их выписали домой.

С 15 апреля в Подмосковье начнет действовать режим цифровых пропусков. Он будет вводиться поэтапно — сперва пропуск должны будут оформить те жители, которые собираются перемещаться за пределы региона — как на личном, так и на общественном транспорте. Для тех, кто остается в своем регионе, при выходе на улицу пропуск пока не нужен.

Однако это не значит, что они могут спокойно гулять. В регионе продолжает действовать режим самоизоляции, а значит — выходить на улицу можно только по уважительной причине. Речь идет об угрозе жизни или здоровью, походе на работу, в магазин, аптеку, больницу или банк, а также прогулке с домашним животным. Кроме того, житель может покинуть свой дом, чтобы вынести мусор. Режим самоизоляции продлится в регионе до 1 мая.