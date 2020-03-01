Коронавирус подозревают у госпитализированного в больницу Москвы пациента

Сотрудник Российского футбольного союза (РФС) госпитализирован в одну из больниц Москвы с подозрением на коронавирус. Он только что прибыл из Италии, где зафиксирована вспышка заражения новым типом инфекции.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу РФС. В организации уточнили, что один из сотрудников, имя которого не называется, сейчас находится в больнице. Там подчеркнули, что его поместили туда в целях профилактики и ни о каких заболеваниях речи не идет.

«В настоящее время его состояние удовлетворительное и никаких опасений об угрозе его здоровью нет», — пояснили в пресс-службе.

Департамент здравоохранения подтвердил, что в инфекционной больнице №1 находится пациент, который может быть заражен коронавирусом.

В настоящий момент он проходит комплекс диагностических мероприятий. До получения результатов исследований окончательный диагноз не установлен. На протяжении последних нескольких месяцев подозрение на коронавирус было уже у нескольких людей. Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился Департамент здравоохранения.

В Италии новым коронавирусом заразились уже более 1000 человек, 29 заболевших умерли.