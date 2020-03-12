Коронавирус оставил московский зоопарк без бамбука. Пандам привезли еду из Адлера

В случае отмены поставок бамбука из Китая из-за COVID-19, большие панды зоопарка Москвы не останутся без пропитания. Зоологи нашли два альтернативных канала поставок, из Краснодарского края и Нидерландов.

Как сообщила РИА «Новости» директор зоопарка Светлана Акулова, две недели назад зоопарк не получил плановую поставку бамбука из Китая. Обычно пять видов этого злакового растения, которые составляют рацион животных, еженедельно привозились из провинции Сычуань. Но животных спас резервный запас, который зоологи растянули на пять дней.

Чтобы из бежать в будущем подобных неприятностей, сотрудники зоопарка нашли два других канала поставок.

«Поэтому мы сразу же оформили поставку из Адлера, которую уже получили на прошлой неделе, в течение этой недели ожидаем поставку из Нидерландов. Партии из Китая также не отменены. От них мы ждем получение бамбука в пятницу. В данный момент на границе Чэнду создан специальный канал для беспрепятственного прохода партий бамбука в Россию», — сообщила Акулова.

Она сообщила, что корм из Китая повергается дезинфекции и состоит на особом контроле. Но отныне большие панды могут спать спокойно — в случае запрета на ввоз бамбука из-за рубежа, его будут привозить из Адлера.

Штаб по предупреждению распространения коронавируса в России сообщил, что 11 марта были зафиксированы восемь новых случаев заболевания. Общее число инфицированных увеличилось до 28 человек.