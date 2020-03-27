    27 марта 2020, 13:06

    Коронавирус обнаружили у жительницы Кирова, которая нарушила карантин

    Ольга Ситникова

    Женщина приехала в Киров из Турции, но проигнорировала режим самоизоляции. Позже ей диагностировали заражение коронавирусом. Об этом сообщил «ФедералПресс».

    По приезде с курортного отдыха пациентка навестила знакомых в городе Белая Холуница Кировской области. В настоящее время она находится в больнице.

    Врачи заявили, что женщина заражена коронавирусом.

    Местные жители осудили нарушительницу карантина и посоветовали оштрафовать ее.