Коронавирус обнаружили у жительницы Кирова, которая нарушила карантин
Женщина приехала в Киров из Турции, но проигнорировала режим самоизоляции. Позже ей диагностировали заражение коронавирусом. Об этом сообщил «ФедералПресс».
По приезде с курортного отдыха пациентка навестила знакомых в городе Белая Холуница Кировской области. В настоящее время она находится в больнице.
Врачи заявили, что женщина заражена коронавирусом.
Местные жители осудили нарушительницу карантина и посоветовали оштрафовать ее.