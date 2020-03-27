Коронавирус обнаружили у жительницы Кирова, которая нарушила карантин

По приезде с курортного отдыха пациентка навестила знакомых в городе Белая Холуница Кировской области. В настоящее время она находится в больнице.

Врачи заявили, что женщина заражена коронавирусом.

Местные жители осудили нарушительницу карантина и посоветовали оштрафовать ее.