Коронавирус обнаружили у летучих мышей в России

В России у летучих мышей обнаружили коронавирусы. Однако SARS-CoV-2 у них пока не зафиксировали. Об этом рассказала руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.

«SARS-СoV-2 у летучих мышей из России не обнаружили. Мы протестировали образцы из примерно 200 летучих мышей разных видов методом РТ-ПЦР. Специально искали вирусы, очень похожие на SARS-СoV-2. Но ничего не нашли», — сказала она в интервью РИА «Новости».

Но помимо SARS-СoV-2 существуют и другие коронавирусы, которые были обнаружены у летучих мышей в России. Вирус встречается у летучих мышей во всех регионах, где они водятся. Тем не менее в России они пока мало изучены, отметила специалист.

В конце сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила возобновить расследование происхождения коронавируса. Решение об этом приняли из-за того, что со временем выяснить причину пандемии станет сложнее. В группу войдут специалисты по лабораторной безопасности и биозащите, генетики и эксперты по болезням животных. Они будут работать на территории Китая и других стран.