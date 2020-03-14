Еще два новых случая заболевания коронавирусом нового типа обнаружили в России. На этот раз им заразились жители Кемерово. За ними наблюдают врачи.

Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе облправительства Кузбасса.

Коронавирус обнаружили у двух жителей Кемерово, которых госпитализировали 13 марта. Сейчас они находятся в городской инфекционной больнице, за их состоянием наблюдают врачи.

Еще одного пациента госпитализировали с подозрением на новый вирус в Новокузнецке. Окончательный диагноз врачи пока не сообщили.

По данным на 13 марта, в России зафиксировано 45 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С учетом этих двух пациентов цифра возросла до 47 человек.

По всей стране принимают меры по борьбе с распространением вируса. Регионы переходят в режим повышенной готовности, в их числе Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Власти запрещают проводить массовые мероприятия, организации переводят сотрудников на дистанционную работу, а школьникам каждое утро измеряют температуру.

Подмосковье ввело дополнительные меры предосторожности, чтобы снизить риск заболевания коронавирусом. Теперь дети могут не посещать школу и учиться дома — решения принимают их родители. Сотрудникам при входе на работу начнут измерять температуру: если она повышена, их будут отправлять к врачу или домой.