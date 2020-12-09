Коронавирус не может обрести устойчивость к антителам. Такое мнение высказал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Может ли коронавирус устойчивость приобрести к антителам — очень хороший вопрос. Отвечаю на него: не может», — сказал Гинцбург в беседе с «РИА Новости».

Это не потому, что коронавирус не может, не умеет это делать, а из-за иммунной системы человека. Она разнообразнее тех мутаций, которые могут возникнуть в вирусе. Об этом написала газета «Известия».

Специалист добавил, что люди с высоким уровнем интерферонов могут быть условно устойчивыми к коронавирусной инфекции. По данным Гинцбурга, эволюция коронавируса больше похожа на корь, нежели на грипп. Поэтому не нужно менять имеющиеся вакцины в случае мутаций инфекции.

Глава Центра имени Гамалеи считает, что привитые от SARS-CoV-2 должны иметь возможность передвигаться как по России, так и за ее пределами. Ведь таким образом сопротивляемость иммунной системы к коронавирусу увеличится.

Ране Гинцбург посоветовал не пить алкоголь в течение трех дней после вакцинации.