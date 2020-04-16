Коронавирус нашли во всех регионах России

В России не осталось регионов без коронавируса. В стране выявили 27 938 заразившихся пациентов. Последними коронавирус нашли на Алтае.

Больше всего зараженных по-прежнему в Москве, где только за последние сутки прибавилось 1370 больных. Среди регионов, где выявили больше всего зараженных, — Московская область, Санкт-Петербург, Коми, Нижегородская и Ленинградская области.

Республика Алтай держалась до последнего: в регионе не было зараженных до середины апреля.

Вспышка коронавируса началась в Китае в конце 2019 года. С января она стала распространяться по другим странам, и сейчас число заразившихся превышает два миллиона человек. Больше всего случаев выявили в США, Испании, Италии, Германии. Китай, откуда началась эпидемия, находится на седьмом месте по числу больных COVID-19.

В России 27 938 зараженных коронавирусом. С 29 марта в Москве, Подмосковье и других регионах действует режим изоляции. Это значит, что нельзя выходить на улицу без обоснованной причины. Школьников и студентов отправили на дистанционное обучение. Но аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости продолжают работать. Кроме того, не запрещены покупки онлайн.

С 15 апреля в столице и Московской области начала работать пропускная система. Разрешение нужно, если человек пользуется личным, общественным или служебным транспортом. В Москве из-за отсутствия документов уже выписали первые протоколы.