Коронавирус нашли у жительницы Пензы. Это первый случай в городе

2019-nCoV расширяет свою географию в России. В Пензе COVID-19 заболела женщина. Сейчас она чувствует себя нормально. У ее родственников вируса в организме не нашли.

«Официально. Диагноз „коронавирус“ у госпитализированного в Пензе ранее пациента подтвержден. Лечение идет по протоколу, динамика положительная», — приводит «Интерфакс» слова пресс-секретаря губернатора региона Дину Черемушкину.

Ранее министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин, рассказал, что 13 марта женщина в больницу города положили женщину с жалобами на высокую температуру и затрудненное дыхание. Анализы на коронавирус сдали все ее родные. Они оказались здоровы. За границей эта женщина не была.

На данный момент в России медики зафиксировали 93 случая заболевания COVID-19. Анализы сдали более 116 тысяч соотечественников. В РФ из-за пандемии повсеместно отменили массовые мероприятия, а работодатели начали отправлять сотрудников по домам. С 18 марта Россия закроет границы для иностранцев. Пускать будут только дипломатов и иностранных граждан, которые живут в РФ постоянно.