Коронавирус нашли у жительницы Барнаула. Она недавно родила ребенка

Барнаульские врачи подтвердили четвертый случай заражения коронавирусом в регионе. Пациентка оказалась новоиспеченной матерью. Сейчас она и ребенок находятся под наблюдением медиков.

«Заболевшая женщина накануне родила ребенка в родильном доме КГБУЗ „Городская больница №11“ города Барнаула. Мама переведена в Городскую больницу №5 Барнаула, за ребенком осуществляется непрерывное наблюдение медперсоналом роддома», — сообщает краевой оперативный штаб.

Анализы женщины проверяли специалисты государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Как уточняет Минздрав Алтайского края, все четверо заболевших коронавирусом находятся в удовлетворительном состоянии.

Сейчас медики выясняют, с кем в последнее время общались инфицированные, чтобы проверить этих людей на наличие вируса.

По последней информации, в России насчитывается 3548 случаев заболевания COVID-19. Вылечить и выписать из больниц удалось 190 пациентов. Власти страны принимают активные меры по борьбе с распространением коронавируса. Для жителей объявили режим самоизоляции, сотрудников многих компаний отправили на удаленную работу, закрыли кинотеатры, кафе, парки и музеи.