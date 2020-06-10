Коронавирус нашли у верховного ламы Тувы

Медики подтвердили наличие коронавирусной инфекции у верховного ламы Тувы Джампела Лодоя. Сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей.

«Верховный лама госпитализирован с коронавирусом», — привело РИА «Новости» сообщение Минздрава республики.

При этом в министерстве не уточнили, как именно врачи оценивают состояние пациента. В пресс-службе правительства Тувы заявили «Интерфаксу», что ждут комментариев медиков после того, как они смогут выйти из «красной зоны».

По информации издания Tuvaonline, Лодоя отправили в Республиканскую инфекционную больницу. Врачи ввели его в искусственную кому. Кроме COVID-19, у пациента нашли еще и другие заболевания. Перед госпитализацией верховный лама старался строго соблюдать режим самоизоляции и ограничить общение с другими людьми.

Джампел Лодой стал духовным буддийским лидером Тувы осенью 2019 года. До этого он занимал пост верховного ламы с 2005-го по 2010 год.

По информации на 9 июня, в Туве насчитывалось 1914 случаев заболевания COVID-19. Скончались после заражения два человека. По всей России на 9 июня зафиксировано 485 253 случая инфицирования коронавирусом. Вылечить удалось 242 397 пациентов, скончались 6142. Специалисты продолжают работать над вакциной, которая может появиться уже к середине лета.