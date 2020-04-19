Коронавирус нашли у 43 детей в Подмосковье за сутки

Большая часть новых пациентов в возрасте от 46 до 64 лет — 272 человека. На втором месте возраст от 18 до 45 лет — 256 человек. Еще 138 заболевших — от 65 до 94 лет.

Всего на данный момент в регионе выявлено 4663 случая заражения коронавирусом. Из них 49 с летальным исходом. Выздоровели и выписались 176 человек.

Ранее стало известно, что коронавирус может иметь последствия даже для тех, кто вылечился. После тяжелых форм может остаться легочный фиброз. В этом случае будет сложно заниматься спортом. Дыхательная система не сможет выдерживать серьезные нагрузки. Особенно может не повезти курильщикам, чьи легкие и так поражены никотином и смолами.

Также выяснилось, что около 43% случаев коронавируса, обнаруженных в России за последние сутки, протекает бессимптомно. Такие пациенты чувствуют себя хорошо и выглядят здоровыми, но могут заразить других. Чаще всего без симптомов болеют молодые люди, дети и подростки.