Коронавирус нашли у 3% учителей в Москве

По данным газеты «Известия», вице-мэр Москвы Анастасия Ракова уточнила, что это 5,5 тысячи из 180 тысяч человек. Также 13,3% сотрудников имеют антитела. Тех, у кого результат оказался положительный, не допустят к работе.

«Они все будут находиться под наблюдением врача и не будут допущены к работе в школах», — пояснила Ракова.