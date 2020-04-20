Коронавирус нашли сразу у 78 пациентов и врачей в больнице Екатеринбурга

«Хочу поделиться с вами информацией, чтобы не было слухов и домыслов. В Екатеринбурге в городской больнице № 1 у 78 пациентов и врачей по итогам первого анализа была предварительно подтверждена новая коронавирусная инфекция. Сейчас результаты проходят проверку в ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области», — заявил Куйвашев.

Эту ситуацию глава региона назвал «контролируемой», потому что у большинства больных нет никаких симптомов, и только один человек — в тяжелом состоянии. Больница закрыта на карантин.

По словам губернатора области, нашли и того, кто стал источником заражения в больнице. Это врач, который мог заразиться от своей соседки на лестничной клетке.

Чтобы остановить возможное распространение вируса, власти Свердловской области предложат всем врачам и медперсоналу инфекционных больниц временно переехать в специальные гостиницы. Как это будет осуществляться и когда правило вступит в силу — еще решается, отметил Куйвашев.

Ранее Владимир Путин заявил, что власти работают на опережение по борьбе с коронавирусом. Ситуация находится на полном контроле, подчеркнул президент.