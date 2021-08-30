Мутации коронавируса нового типа могут появляться примерно раз в неделю. Однако это не так плохо, как может показаться на первый взгляд. Потому что, как правило, вирус передается или погибает еще до того, как начинает мутировать. К такому выводу пришла группа ученых из Великобритании.

По словам одного из авторов исследования, профессора Университета Бата Лоренса Херста, результаты работы говорят о том, что хотя скорость мутирования высока, вероятность того, что SARS-CoV-2 будет мутировать в организме заболевшего, не очень велика, сообщил ТАСС.

Херст уточнил, что ранее ученые полагали, что в коронавирусе нового типа мутации появляются примерно раз в две недели. Но, по мнению специалиста и его коллег, речь шла только об «успешных» мутациях. А варианты, которые не давали вирусу выжить в организме пациента, просто не попадали в фокус исследований.

Но если учитывать и такие мутации, можно говорить о том, что геном SARS-CoV-2 может меняться со скоростью, которая на 49–67% выше, чем считалось раньше.

Результаты нового исследования могут помочь при оценке скорости распространения коронавируса, а также понимания механизма, который использует патоген, чтобы избежать действия вакцин, которые направлены на его уничтожение.

Появление новых штаммов является обычным процессом для всех вирусов. Мутации нужны им для выживания и размножения.