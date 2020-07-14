Коронавирус может повысить уровень сахара в крови
Коронавирус может спровоцировать резкое повышение сахара в крови пациента. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на главного внештатного эндокринолога России Ивана Дедова.
Он пояснил, что это может наблюдаться даже у тех, кто никогда не сталкивался с сахарным диабетом. Это происходит, потому что вирусу нужна энергия, которую легче всего получить из глюкозы. По данным специалиста, коронавирус берет глюкозу из сердца, печени и мышц, которая становится причиной цитокиновых штормов.