    28 марта 2020, 19:42

    Коронавирус может оставить мир без презервативов

    Нина Петлинова

    Подорожание презервативов и их дефицит ждет мир из-за роста продаж во время коронавируса. Спрос потребителей на этот товар увеличился из-за боязни заводить детей во время пандемии и вынужденного пребывания на карантине большого количества человек.
    Коронавирус может оставить мир без презервативов

    Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на крупнейшего производителя кондомов Karex Industries Sdn. Bhd. (Малайзия). Компания производит каждый пятый презерватив в мире. Сейчас они столкнулись со снижением поставок практически в два раза. Запасов товара на складах хватит всего на два месяца.

    Мы по-прежнему платим всем нашим сотрудникам полноценные зарплаты, но люди сейчас работают только половину времени от положенного, поэтому издержки в целом будут расти

    Глава компании Karex Industries Sdn. Bhd.

    Фирма возобновила производство после недельного перерыва из-за коронавируса. Сейчас в рабочем процессе участвует лишь половина сотрудников — это необходимо, чтобы не нарушать правила карантина, который организовали в Малайзии для борьбы с пандемией.

    Karex подчеркнул, что кроме них производством презервативов занимаются также в Китае и Индии — эти страны сильно пострадали от распространения коронавируса.

    В России продажи кондомов увеличились на 30% за прошедшую неделю по сравнению с тем же периодом прошлого года. Ранее «Царьград» сообщил, что находчивые россияне продают их в качестве защиты от коронавируса.