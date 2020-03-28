Коронавирус может оставить мир без презервативов

Подорожание презервативов и их дефицит ждет мир из-за роста продаж во время коронавируса. Спрос потребителей на этот товар увеличился из-за боязни заводить детей во время пандемии и вынужденного пребывания на карантине большого количества человек.

Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на крупнейшего производителя кондомов Karex Industries Sdn. Bhd. (Малайзия). Компания производит каждый пятый презерватив в мире. Сейчас они столкнулись со снижением поставок практически в два раза. Запасов товара на складах хватит всего на два месяца.

Мы по-прежнему платим всем нашим сотрудникам полноценные зарплаты, но люди сейчас работают только половину времени от положенного, поэтому издержки в целом будут расти Глава компании Karex Industries Sdn. Bhd.

Фирма возобновила производство после недельного перерыва из-за коронавируса. Сейчас в рабочем процессе участвует лишь половина сотрудников — это необходимо, чтобы не нарушать правила карантина, который организовали в Малайзии для борьбы с пандемией.

Karex подчеркнул, что кроме них производством презервативов занимаются также в Китае и Индии — эти страны сильно пострадали от распространения коронавируса.

В России продажи кондомов увеличились на 30% за прошедшую неделю по сравнению с тем же периодом прошлого года. Ранее «Царьград» сообщил, что находчивые россияне продают их в качестве защиты от коронавируса.