Несмотря на лето и повышенный иммунитет населения, ученые допускают, что мутации коронавируса могут быть неблагоприятными, и он станет более агрессивным.

«Обсуждается вопрос, что если создавать вакцину, то нужно, чтобы она была не против белка, который входит в структуру вируса, а против РНК, чтобы вакцина воздействовала именно на основу COVID-19, на РНК», — пояснил Пальцев. Его слова приводит портал Ura.ru.

Он заявил, что стоит рассчитывать не на вакцинацию, а на естественный иммунитет населения. «У населения нашей страны, как правило, очень низкий уровень витамина D3, соединений цинка, омега-3. Это то, что влияет на формирование иммунитета», — указал ученый, отметив, что именно этот дефицит надо восполнять. Особенно при вероятности второй волны, тогда как только у 15% переболевших вырабатывается иммунитет к 2019-nCoV.