    14 июня 2020, 04:12

    Коронавирус может мутировать в более агрессивные формы — академик РАН

    Александра Каширина

    Новые вакцины против 2019-nCoV должны пройти несколько стадий испытаний, которые в общей сложности займут полтора-два года. При этом вирус может мутировать, что осложняет процесс, рассказал в интервью «Парламентской газете» академик Российской академии наук, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев.

    Несмотря на лето и повышенный иммунитет населения, ученые допускают, что мутации коронавируса могут быть неблагоприятными, и он станет более агрессивным.

    «Обсуждается вопрос, что если создавать вакцину, то нужно, чтобы она была не против белка, который входит в структуру вируса, а против РНК, чтобы вакцина воздействовала именно на основу COVID-19, на РНК», — пояснил Пальцев. Его слова приводит портал Ura.ru.

    Он заявил, что стоит рассчитывать не на вакцинацию, а на естественный иммунитет населения. «У населения нашей страны, как правило, очень низкий уровень витамина D3, соединений цинка, омега-3. Это то, что влияет на формирование иммунитета», — указал ученый, отметив, что именно этот дефицит надо восполнять. Особенно при вероятности второй волны, тогда как только у 15% переболевших вырабатывается иммунитет к 2019-nCoV.