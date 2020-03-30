Коронавирус изменил образ жизни большинства россиян

Пандемия вносит изменения не только в расписания мероприятий и жизни стран, но и привычки обычных людей. Как показал опрос, большинство россиян перестали выходить из дома без необходимости, чтобы не заразиться коронавирусом.

Об изменениях в жизни россиян узнавали специалисты портала стопкоронавирус.рф. Они провели опрос в Viber и Telegram начиная с вечера 29 марта по утро 30 числа. На вопросы отвечали более 2,8 миллиона пользователей.

Согласно ответам, 25% подписчиков Telegram не выходят на улицу, а 35% покидают свои дома, только если возникает крайняя необходимость. Не изменили свой привычный образ жизни 7% россиян, при этом они тщательнее соблюдают правила гигиены. Эти пользователи стараются мыть руки и носить медицинские маски. Никакие правила не соблюдают всего 3% опрошенных.

Респонденты в Viber тоже перешли на самоизоляцию, дома остается 21% подписчиков. Реже стали выходить на улицу 68% людей, а 8% привычки не изменили, но руки моют чаще. Отказываются соблюдать меры предосторожности 2% россиян.

Всего в опросе приняли участие более семи тысяч пользователей Telegram и 322,2 тысячи — Viber.

Начиная с 30 марта в Москве и Подмосковье введен режим самоизоляции. Жители могут выходить из дома только для поездки на работу, похода в магазин или выгула домашнего питомца. Скоро такие же меры могут появиться и в областях.