Коронавирус добрался до российской космической отрасли

Коронавирус подкосил ряды работников ракетно-космической отрасли РФ. Инфекцию подхватили 30 человек, которые трудятся в сфере освоения космоса.

О заразившихся коллегах рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter. Руководитель госкорпорации добавил, что четыре человека уже выздоровели.

Ранее стало известно, что 2019-nCoV выявили у 15 старателей золотодобывающей артели на Колыме. Трое из них в тяжелом состоянии. Санавиация доставит их для лечения в Магадан.

14 апреля в больнице в Коммунарке от COVID-19 умер 37-летний российский физик-ядерщик Данила Тлисов. Перед смертью он написал своим друзьям, чтобы они соблюдали самоизоляцию и берегли себя.

За минувшие сутки российские медики выявили 3388 новых случаев заражения коронавирусом. Большинство из них — в Москве. Всего в России 24 490 инфицированных. 198 из них умерли от COVID-19.

О пандемии коронавируса Всемирная организация здравоохранения объявила 11 марта. По последним данным, инфекцию обнаружили в организме уже почти двух миллионов жителей Земли. Во всем мире предприняли беспрецедентные меры безопасности, чтобы предотвратить распространение нового вируса из Китая.