Коронавирус добрался до еще одного российского региона

В Карелии не было ни одного случая заражения коронавирусом до 5 апреля. В воскресенье инфекцию обнаружили у 59-летней петрозаводчанки и еще у одного неизвестного мужчины — жителя региона.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональное правительство, в больницу положили и жену инфицированного мужчины. Информации о ней пока нет. Этот мужчина ранее наблюдался у медиков с условно положительным диагнозом. Сегодня заражение подтвердили. Сейчас в Карелии еще два человека находятся в больнице с условно положительным диагнозом. Всего в регионе на самоизоляции находятся девять тысяч жителей.

В начале недели большинство регионов последовали примеру Москвы и Московской области и ввели режим жесткой самоизоляции. Власти запретили людям выходить из дома без особой нужды. Исключение составляют походы за едой, лекарствами и выгул собак.

В столице и Подмосковье за нарушение режима ввели крупные штрафы. Президент России Владимир Путин в рамках борьбы с пандемией объявил весь апрель нерабочим. По состоянию на 5 апреля медики выявили в России 5389 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в мире заразились более 1,2 миллиона человек.