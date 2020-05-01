Коронавирус диагностировали у 1140 курсантов и слушателей военных вузов
«Количество военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, в высших военных учебных заведениях с положительными результатами тестирования — 1140 человек, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России — 413 человек, в изоляторах по месту службы — 600 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения — 13 человек, изолированы на дому — 114 человек, выздоровело — два человека» — указано в официальном бюллетене военного ведомства.
283 курсанта и сотрудника средних военных учебных заведений также заразились COVID-19. В медучреждениях Минобороны проходят лечение 26 человек, в изоляторах учебных заведений никого нет.
При этом среди гражданского персонала ВС России 210 человек находятся на домашнем лечении, 32 — в гражданских больницах, 30 — больницах Минобороны и 13 больных находятся в домах отдыха ведомства.