Коронавирус диагностировали 16 сотрудникам RT
В RT решили провести тестирование на наличие коронавируса в организме сотрудников. Всего 162 работника сдали анализы. По их результатам 16 человек отправили на самоизоляцию.
Телеканал RT оказался первой российской компанией, которая провела скрининг-тест на антитела к коронавирусу для сотрудников. В ходе проверки выяснилось, что 13 человек имеют антитела IgM. Их наличие означает недавнее заражение пациента. Результаты трех других человек показали антитела IgM и IgG, которые свидетельствуют об активной стадии болезни.
Всего 16 работников отправили на самоизоляцию.