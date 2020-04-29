Коронавирус диагностировали 16 сотрудникам RT

Телеканал RT оказался первой российской компанией, которая провела скрининг-тест на антитела к коронавирусу для сотрудников. В ходе проверки выяснилось, что 13 человек имеют антитела IgM. Их наличие означает недавнее заражение пациента. Результаты трех других человек показали антитела IgM и IgG, которые свидетельствуют об активной стадии болезни.

Всего 16 работников отправили на самоизоляцию.