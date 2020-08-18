«Коронавирус давит на мозг»: Соловьев установил личность снявшего трусы в прямом эфире мужчины

Телеведущий Владимир Соловьев связался в прямом эфире с мужчиной, которого представили как работника БелАЗа, чтобы он рассказал о забастовке. В ответ собеседник показал свой половой орган. Соловьев изучил его страницы в соцсетях. Оказалось, что к белорусскому заводу он не имеет отношения. Этот человек — диджей из Соединенных Штатов.

«Он не рабочий БелАЗа. Пробили его социальные сети, он какой-то диджей, притом, судя по всему, из Америки. Несчастный больной человек, страдающий очевидным эксгибиционизмом, сильно переживающий из-за того, что мужское достоинство его не удалось, ну лучше бы зеленкой помазал», — рассказал Соловьев изданию «Подъем».

Собеседник предположил, что это «коронавирус давит на мозги», и добавил, что во время прямого эфира все бывает.

Ранее на YouTube-канале «Соловьев LIVE», во время прямого эфира, Соловьев связался с работником белорусского БелАЗа, чтобы получить информацию о забастовке на заводе из первых уст. Вместо ответа мужчина показал свой половой орган, после чего его мгновенно вывели из эфира.