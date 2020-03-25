«Коронавечеринки» в Краснодаре осудили в Общественной палате

Замглавы комиссии Общественной палаты по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Артем Кирьянов с возмущением рассказал о «коронавечеринках», которые, по его данным, проводятся в Краснодаре.

Об этом он сообщил на телепрограмме «Прямой эфир» телеканала «Россия 1».

«Это такая хайповая история, когда в клубах собирается совершенно точно больше 50 человек, закупаются маски, дефицитные сегодня, гели для рук», — рассказал Кирьянов. Он посетовал, что организаторы вечеринок не задумываются о последствиях своих действий.

В Краснодаре сейчас около двух тысяч человек решили самоизолироваться в результате пандемии коронавируса. На лечении находятся четыре человека, которые были инфицированы во время зарубежных поездок. В регионе с 15 марта действует режим повышенной готовности.