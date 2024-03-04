Общество 04 марта 2024, 13:42 Королевский университет: ожирение на поздних сроках беременности грозит мертворождением

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Ученые из Королевского университета в Канаде выяснили, как избыточный вес влияет на беременность. На поздних сроках такая проблема может обернуться смертью ребенка. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на CMAJ.

Специалисты установили, что у женщин с ожирением первой степени риск мертворождения на 39 неделе беременности вдвое выше, чем у обладательниц нормального индекса массы тела. Со временем вероятность еще больше возрастает.