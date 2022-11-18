18 ноября 2022, 16:28
«Королеве красоты» из Украины отказали в гражданстве РФ из-за исполнения гимна националистов
«Королеве красоты» Валеевой, исполнившей гимн националистов, отказали в гражданстве РФ
Гражданке Украины отказали в получении российского гражданства из-за исполнения гимна экстремистской организации, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Республике Крым. По данным источника РИА «Новости», речь идет о победительнице крымского конкурса «Миссис королева красоты» Ольге Валеевой.
По информации крымского управления МВД, 34-летняя женщина обратилась с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в августе. Во время проверки выяснилось, что в октябре ее привлекли к административной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС России (статья 20.3.3 КоАП РФ) и публичное демонстрирование символики экстремистских организаций (статья 20.3 КоАП РФ). В соответствии с законом «О гражданстве Российской Федерации», нарушения по этим статьям — основание отклонить заявления о приеме в гражданство.
Реклама
Полицейские нашли в Сети видео, на котором две девушки исполнили боевой гимн экстремистской организации. Обеих задержали. Одной назначили административный арест на 10 суток, второй — штраф в 40 тысяч рублей.
Реклама
МВД РФ
Крым
Украина
Реклама
Реклама