«Королева России» предложила мир автору телепрограммы про консумацию

Обладательница титула «Королева России — 2019» Элина Воронцова, которая разругалась с журналистом телеканала «Москва 24», решила пойти на мировую. Об этом она рассказала «360».

Воронцова сообщила, что накануне вместе со своим юристом встретилась с представителями телеканала.

«Королева России» обвинила журналиста в «подмене ролей» из-за сюжета о секретах успешной жизни Подробнее

«Мы со всеми пообщались, все разложили по полочкам. Даже журналисты его (автора сюжета — прим. ред.), естественно, не поддержали», — пояснила собеседница. Она добавила, что предложила зарыть топор войны, так как конфликт исчерпан и дальнейшего смысла в каких-либо разбирательствах нет.

Ранее в Сети появилось аудиосообщение Воронцовой журналисту. В нем она ругается матом и угрожает ему.

«Королеву России» оскорбила, как она сама сказала, «подмена ролей». По словам девушки, ее пригласили на передачу про консумацию в роли эксперта по семейным отношениям, а потом неожиданно сделали главной героиней сюжета, посвященному разводу мужчин на деньги. Воронцова попросила переписать сценарий и все переделать.

После угроз в свой адрес журналист решил себя обезопасить и написал заявление в полицию. Он рассказал «360», что это единственный способ защитить себя. Ему не нужны извинения и материальная компенсация — он просто хочет дальше спокойно жить и работать. Воронцова на следующий день, 27 ноября, принесла в правоохранительные органы встречное заявление.