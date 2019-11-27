«Королева России» обвинила журналиста в «подмене ролей» из-за сюжета о секретах успешной жизни

«Королева России — 2019» Элина Воронцова устроила скандал журналисту телеканала «Москва 24» после выхода в эфир сюжета с ее участием. В разговоре с «360» она объяснила, что сыпала угрозами в адрес автора этого ролика из-за «подмены ролей».

Воронцова пояснила, что ее пригласили на передачу про консумацию в роли эксперта по семейным отношениям. Затем, по ее словам, путем монтажа и закадрового текста, она неожиданно стала главной героиней сюжета, посвященному разводу мужчин на деньги.

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«Подмена ролей была очень ярко выраженной. Мы с моим супругом и PR-директором посмотрели данный ролик и тут же связались с телеканалом, связались с Михаилом (журналистом — прим. ред.) Сначала у нас был спокойный диалог. Он признал свою вину и обещал переписать сценарий. Потом сказал, что делать этого не будет. И тут я не выдержала», — рассказала Воронцова.

Она заявила, что телевизионщик не имел никакого права порочить ее честь.

Ранее Telegram-канал Mash опубликовал аудиопослание девушки журналисту, в котором она матерится и угрожает. Воронцова пообещала ему в будущем серьезные проблемы с поиском работы.

Автор монолога требует, чтобы журналист полностью переписал сценарий и переделал сюжет, чтобы она получилась «хорошей девочкой», которая «замужем за любимым мужчиной».