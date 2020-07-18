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    18 июля 2020, 07:00

    Король Ночи рассказал, на какой финал «Игры престолов» он рассчитывал

    Ксения Басырова

    Король Ночи должен был всех убить в конце сериале «Игра престолов». Об этом рассказал актер Ричард Брейк, который сыграл предводителя Белых ходоков. Именно на такой финал сериала он надеялся.
    Король Ночи рассказал, на какой финал «Игры престолов» он рассчитывал

    «Я хотел, чтобы он уничтожил их всех. Я надеялся на это. Но не всегда все происходит так, как хочется тебе. При этом я рад, что моего персонажа убила Арья. Это был один из самых важных моментов последнего сезона», — рассказал Брейк изданию NME.

    Брейк добавил, что больше всего ему нравится именно развитие персонажа Арьи: как сценаристы сделали из маленькой девочки, наблюдавшей за смертью отца, настоящего профессионального убийцу, способного спасти мир.

    В целом актер удовлетворен концовкой «Игры престолов», а также тем, что случилось с его персонажем. Он добавил, что «чувствовал, что будет обратная реакция от зрителей». По словам Брейка, «люди всегда грустят, когда что-то заканчивается».

    Ричард Брейк играл Короля Ночи с первого по пятый сезоны «Игры престолов», затем его заменили на Владимира Фурдика из-за несовпадения в графике съемок.

    Ранее американский писатель Джордж Мартин, автор фэнтезийной саги «Песнь льда и пламени», на которой основан сериал «Игра престолов», рассказал, что режим самоизоляции помог ему снова взяться за работу над следующей книгой серии.