Король Ночи рассказал, на какой финал «Игры престолов» он рассчитывал

Король Ночи должен был всех убить в конце сериале «Игра престолов». Об этом рассказал актер Ричард Брейк, который сыграл предводителя Белых ходоков. Именно на такой финал сериала он надеялся.

«Я хотел, чтобы он уничтожил их всех. Я надеялся на это. Но не всегда все происходит так, как хочется тебе. При этом я рад, что моего персонажа убила Арья. Это был один из самых важных моментов последнего сезона», — рассказал Брейк изданию NME.

Брейк добавил, что больше всего ему нравится именно развитие персонажа Арьи: как сценаристы сделали из маленькой девочки, наблюдавшей за смертью отца, настоящего профессионального убийцу, способного спасти мир.

В целом актер удовлетворен концовкой «Игры престолов», а также тем, что случилось с его персонажем. Он добавил, что «чувствовал, что будет обратная реакция от зрителей». По словам Брейка, «люди всегда грустят, когда что-то заканчивается».

Ричард Брейк играл Короля Ночи с первого по пятый сезоны «Игры престолов», затем его заменили на Владимира Фурдика из-за несовпадения в графике съемок.

Ранее американский писатель Джордж Мартин, автор фэнтезийной саги «Песнь льда и пламени», на которой основан сериал «Игра престолов», рассказал, что режим самоизоляции помог ему снова взяться за работу над следующей книгой серии.