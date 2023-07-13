Общество 13 июля 2023, 18:24 «Король госзаказов» Маркелов умер после борьбы с раком Умер один из основателей «Группы компаний 1520» Валерий Маркелов Фото: Groupofcompanies1520 / Telegram

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Умер один из основателей «Группы компаний 1520» Валерий Маркелов. Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

«Безвременная кончина — невосполнимая утрата и для сплоченного коллектива „ГК 1520“», — уточнили в пресс-службе.

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Сотрудники выразили сочувствие родным и близким Валерия Маркелова.

В 2018-м Forbes назвал бизнесмена «королем госзаказов», тогда же он стал фигурантом дела полковника Дмитрия Захарченко. Предпринимателя приговорили к восьми годам тюрьмы строгого режима за взятку, однако потом отпустили. По словам защитника Маркелова, у осужденного был рак.

Заболевание было отнесено специалистами к 4-й стадии, а в качестве лечения прописана паллиативная (поддерживающая) и обезболивающая терапия, писал «Коммерсант». Эксперты сошлись во мнении, что у бизнесмена крайне опасное онкологическое заболевание, с которым запрещено содержание под стражей.

Бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко приговорили к 16 годам тюрьмы. Суд также взыскал с него штраф в размере 470 миллионов рублей.